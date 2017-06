Jammerbugt-boss: Missionen lykkedes

Foto: Getty Images

Infoboks FC Sydvest - Jammerbugt FC 2. Division Nedrykningsspil (17/06) Oddset 2,35 3,75 2,45

Jammerbugt-cheftræner Lars Justesen er glad for, at han lykkedes med den mission, han blev ansat til at føre ud i livet - overlevelse i 2. division.