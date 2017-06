Joachim Löw har stor tillid til sin unge trup

Foto: Getty Images Highlights: Tyskland lammetævede forventeligt stakkels San Marino Highlights: Eriksen-hug ikke nok i 25 års-jubilæumskampen Tysk saksesparksscoring udligner kort før slutfløjt Ja Ja Ja!! Eriksen starter jubilæumsfesten mod Tyskland med scoring

Joachim Löw har stor tillid til den trup, han har udtaget til Confederations Cup. Han mener, at spillere som Julian Draxler og Joshua Kimmich kan stå over for deres helt store gennembrud.