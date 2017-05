Jönsson vil i playoff med en sejr i ryggen

Top 3: De lækreste scoringer i Superligaens runde 29! Højdepunkter: OB trodsede alle odds og overlevede en time i undertal mod Randers FC Povlsen: "Jønsson får slutprodukt på nu!" Highlights: OB reddede sig et enkelt point mod Horsens Top 3: De bedste mål fra runde 22 i Superligaen! Foto: Getty Images Top 3: Snydt, vi ses og farvel! - Tre lækre SL-detaljer der snyder modstanderne! Highlights: OB sikrer livet i Superligaen i de døende sekunder! Highlights: Randers ydmyger OB med 4-0! OB falder fuldstændig sammen - Pourie gør det til 4-0 til Randers! Randers er godt igang med at ydmyge OB - 3-0!

OB har ikke meget at spille for mod Esbjerg på mandag, men Rasmus Jönsson fokuserer på, at man kommer i playoff med en frisk sejr.