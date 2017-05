Jublende David Nielsen: En perfekt sæson

Foto: Getty Images Highlights: Klassemål da Lyngby slog FCK og spillede sig tættere på bronzemedaljerne Lyngby-jubel! Bringer sig foran mod mestrene Highlights: Tidligt rødt kort, da Lyngby slog Brøndby

Lyngby-manager David Nielsen kalder sæsonen for perfekt og ser frem til at skulle spille i Europa efter dagens 3-0-sejr over FC Midtjylland.