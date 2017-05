Juve betaler Chelsea 150 mio. kr. for Cuadrado

Highlights: Cuadrado header tre point til Juventus! Foto: Getty Images Highlights: Suveræne Chelsea blev mestre på flotteste måde Rørende klip: John Terry holder tårevædet tale til Chelsea-fansene Fest i London: Se Chelsea-spillerne modtage medaljer og Premier League-pokalen Highlights: Juventus vinder det italienske mesterskab på flotteste vis Dybala viser sit stortalent frem og krøller bolden i mål på frispark

Juventus meddeler, at de har købt kantspilleren Juan Cuadrado fri af Chelsea for et beløb på 150 millioner kroner.