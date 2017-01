Juve-direktør kigger på Schalke-back

Foto: Getty Images Highlights: Juventus´ argentinske angribere viste høj klasse mod Bologna Andet mål af Higuain! Juventus stormer videre i anden halvleg 2-0 Juventus! Dybala er sikkerheden selv på straffespark Brandvarm Higuain flugter Juventus foran mod Bologna!

Juventus-direktør Giuseppe Marotta fortæller, at man overvejer mulighederne for at hente den serbiske back Sead Kolasinac, som har kontraktudløb i Schalke 04 til sommer.