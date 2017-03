Juve-stopper melder afbud til landsholdstjans

Highlights: Dybala sikrede Juventus sejren dybt inde i overtiden! Foto: Getty Images Zapata bokser Bonucci væk - 1-0 til Udinese!

Juventus-stopperen Medhi Benatia har meldt fra til det marokkanske landshold, hvor han er anfører, for at fokusere på at komme på hold i Torino-klubben.