Kahlenberg er tilbage i BIF-trup - Mukhtar ude

Thomas Kahlenberg er endelig klar til at gøre comeback efter mere end et år på sidelinjen. Hany Mukhtar må dog sidde over med en skade, når Brøndby søndag møder FC Midtjylland.