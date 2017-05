Kahlenberg sigter efter Superliga-minutter

Foto: Jan Christensen / Getty Images Highlights: FCM fik hævn over sløjt Brøndby-mandskab Ugens udbrud: Jacobsen storroser Troels Bech! Highlights: Brøndby udskød FCKs mesterskabsfest Mukhtar er gået 80% ned i løn! Eller er han nu også det?

Thomas Kahlenberg er glad for sin halvleg for Brøndby-reserver og satser nu på at få minutter på førsteholdet.