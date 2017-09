Kane: Et af de bedste mål i min karriere

Top 5 mål: Fem flotte langskud! PL-rundens bedste kasser Highlights: Kane og Eriksen bag sikker Tottenham-sejr over Everton Kane snyder Pickford og sender Tottenham foran 1-0 mod Everton Få stillet dine PL-abstinenser med Spurs bedste mål Foto: Getty Images Top 10: Bedste kreatører i Premier League! Hvor god er Eriksen? Eriksen åbner Premier League-kontoen og sender Tottenham foran 2-0

Tottenhams Harry Kane var meget tilfreds med sine to scoringer i CL-kampen mod Dortmund og kalder sit mål til 2-1 for et af karrierens bedste.