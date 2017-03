Kante: Prøver at forbedre fremadrettet spil

Bischoff analyserer Kante: »Han er IKKE den nye Makelele!« Kanté: Fra fattige kår til mulig Player of the Year! Kanté-kanon sender Chelsea i front mod United Foto: Getty Images Highlights: United så rødt, da Chelsea smed dem ud af FA Cuppen United-rødt: Eden Hazards tempo for meget for Herrera

N'Golo Kante fortæller, at han arbejder meget på at forbedre sit fremadrettede spil. Det så vi en smagsprøve på, da han forleden scorede i Chelseas sejr over Manchester United.