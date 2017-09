Kent N: Vi er med i pokalen for at gå hele vejen

Foto: Getty Images Kent Nielsen om OB: For seks år siden var der helt andre økonomiske muligheder Highlights: OB kørte sikkert Randers over i 3-1 sejr 3-0! Randers i kæmpe problemer mod OB Helenius på pletten igen for OB Tungt OB-pres forløser sig med smukt mål

OB-cheftræner Kent Nielsen har ingen intentioner om at nedprioritere DBU Pokalen. Klubben er med for at gå hele vejen, slår han fast.