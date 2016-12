Kinesere har lagt gigantbud på Ronaldo

Helt tæt på Cristiano Ronaldo: Dét har gjort ham til den han er Eksperterne vurderer: Har Ronaldo bevidst snydt med skatten? Messi vs. Ronaldo: Hvem er bedst? Jacobsen flad af grin over Ronaldo-foto: »Jeg har ikke nogen ord for det der« Få det fulde overblik over Ronaldos skattesag Foto: Getty Images

Cristiano Ronaldos agent Jorge Mendes fortæller til Sky Sport Italia, at en kinesisk klub har lagt et gigantisk bud for at lokke Ronaldo til Kina.