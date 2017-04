King sparkede Sunderland i Championship

Foto: Getty Images Så du det? Sunderlands Ndong nedlægger dommeren, Mike Dean! Highlights: Middlesbrough tog sejren i bundgyseren mod Sunderland Highlights: Bournemouth baskede Middlesbrough! Highlights: Bundproppen Sunderland sikrer et point i 90. minut!

Joshua King scorede et sent matchvindermål for Bournemouth til slutresultatet 1-0. Det betyder, at Sunderland rykker ned i Championship.