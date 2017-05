Klaassen ærgrer sig over brændte chancer

Highlights: Dolberg-scoring da Ajax slog Lyon i chanceorgie! Traore med sit andet mål sender Ajax på 4-1! Så er spændingen tilbage i opgøret mellem Ajax og Lyon - Valbuena til 3-1! Finurlige Younes bringer Ajax på 3-0! Hvor er det smukt! Iskolde Dolberg sender Ajax i front med 2-0! Chelsea-lejesvend sender Dolberg og Schøne mod EL-finalen! Kom helt tæt på gårsdagens Dolberg-præstation! Mål! Unge Kluivert med oplæg til 2-0! Mål! Klaassen scorer stensikkert på straffe Foto: Getty Images

Ajax-kaptajn Davy Klaassen ærgrer sig over, at holdet ikke omsatte flere af deres chancer til mål i 4-1-sejren hjemme over Lyon i Europa League-semifinalen.