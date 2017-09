Kliment: Zorniger overbeviste mig om at blive

Highlights: Brøndby dominerer og scorer to i anden halvleg mod Horsens Snydes Brøndby for straffe? Vi har talt med Kliment og dommer-Kjærsgaard Highlights: Super solo-mål af Halimi i Brøndbys afklapsning af FCM Foto: Getty Images Hvorfor får Brøndby så mange røde kort? Skifter Brøndby ud med Liverpool - Mickel Lauritsen skal være stadion-manager Hvorfor scorer Pukki ingen mål for tiden? Spillede Rønnow sin sidste Brøndby-kamp mod Horsens?

Brøndbys Jan Kliment forklarer, at en samtale med Alexander Zorniger blev afgørende for, at han valgte at blive i Brøndby denne sommer.