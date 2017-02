Kløve: Brøndby vil forsøge at overfalde os

Superliga-rundens Top 3: Mål Foto: Jan Christensen / Getty Images SønderjyskE bekymrer Bechmann: »Det var bærende kræfter der røg« Highlights: Debutantscoring da Esbjerg smadrede SønderjyskE! Debutanten Konstantinos Tsimikas slår sidste søm i SønderjyskE-kisten! Stor målmandsfejl - Esbjerg på 2-0! Lækkert mål af Söder - Esbjerg på 1-0!

SønderjyskE’s Troels Kløve forventer et aggressivt Brøndby-hold i søndagens kamp, men ser muligheder for at gøre ondt på de blågule gæster.