Koeman håber pokalsejr kan være vendepunkt

Foto: Getty Images Highlights: Valencia-missil i ny United-storsejr Highlights: Atalanta får drømmestart i Europa League med sejr over Everton Atalanta kører på og bringer Everton bagud med tre Gomez' følte inderside giver Everton store problemer Highlights: Kane og Eriksen bag sikker Tottenham-sejr over Everton

Everton-manager Ronald Koeman krydser fingre for, at sejren over Sunderland kan være det vendepunkt, som Everton har haft brug for.