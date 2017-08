Koeman: Vi burde have lukket den

Foto: Getty Images Transfer-matrix: Er Michael Keane et røverkøb? Vores eksperter vurderer hans transfer Transfer-matrix: Bliver Wayne Rooney en succes i Everton? Vores eksperter diskuterer Hvordan slutter Premier League - del 3! Vores eksperter vurderer 7-15 Highlights: Rooney matchvinder i Everton-comeback

Evertons Ronald Koeman ærgrer sig over, at Everton ikke fik sikret deltagelsen i Europa League endegyldigt i torsdagens 2-0-sejr over Hajduk Split.