Koeman vil lukke hullet til United

Highlights: Everton rykker nærmere europæisk med sejr over West Brom! Foto: Getty Images Highlights: To mål i overtiden da Kane knuste Everton! Daily Social: Gundogan træner for comeback, og Twitter hylder afdød Everton-legende

Everton og Ronald Koeman snuppede lørdag en stensikker 3-0-sejr over West Bromwich Albion, hvorfor han nu øjner en mulighed for at indhente Manchester United på sjettepladsen.