Koke jubler over Diego Costa-retur

Top 5: De bedste kasser fra Premier League-opgør mellem Arsenal og Chelsea Highlights: Atletico med kongemål i gennemprygling af Las Palmas Foto: Getty Images Highlights: Oplagte Oblak og velspillende Griezmann sikrer Atletico sejren Carrasco sparker den resolut ind efter elegant Griezmann-oplæg Highlights: Griezmann sikrer Atletico tre point mod Malaga

Atletico Madrids Koke er meget glad for, at det er lykkes for klubben at hente Diego Costa retur fra Chelsea.