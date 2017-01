Kraftfuld Dybala-kasse i Juventus-avancement

Foto: Getty Images Highlights: Juventus´ argentinske angribere viste høj klasse mod Bologna Andet mål af Higuain! Juventus stormer videre i anden halvleg 2-0 Juventus! Dybala er sikkerheden selv på straffespark Brandvarm Higuain flugter Juventus foran mod Bologna! Atalanta spiller sig ind i top fem med flot sejr

Paulo Dybala leverede et brag af et mål for Juventus, som onsdag aften spillede sig i Coppa Italia-kvartfinalen med en 3-2-sejr over Atalanta.