Krohn-Dehli-agent: Venter på Sevilla

Dejlig dansker-uge i det store Europa! Bliv opdateret lige her! Efter 1 år og 16 dage spiller Krohn-Dehli igen!! Se hans aktioner mod Real her! Foto: Valerio Pennicino/Getty Images Highlights: Sevilla holdt legestue og ydmygede Osasuna med 5-0! Sevillas legestue fortsætter! 5-0! Sevilla holder legestue! 4-0! Jovetic-kanon øger Sevillas føring! 3-0! Sevilla leger sig igennem Osasuna-forsvaret! 2-0!

Infoboks

Michael Krohn-Dehlis agent afventer et udspil fra Sevilla, men understreger, at danskeren er glad for at være i klubben.