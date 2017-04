Krohn-Dehli håber at blive i Sevilla

Foto: Manuel Queimadelos Alonso / Getty Images Highlights: Suarez ekvilibristiske saksespark da Barca slagtede Sevilla! Highlights: Sevilla-skuffelse! Femte kamp i streg uden sejr

Michael Krohn-Dehli håber, at han kan forlænge sit ophold i Sevilla, men vil under alle omstændigheder fortsætte med at spille fodbold.