Krohn-Dehli tilbage for Sevilla efter et år

For første gang siden sin grusomme knæskade for et år siden er Michael Krohn-Dehli tilbage for Sevilla og med i truppen mod Real Sociedad.