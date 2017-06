Kryger tror på ny kontrakt i Horsens

Highlights: AC Horsens sikrer sig endnu en sæson i Superligaen mod Vendsyssel! Highlights: Esbjerg siger farvel til Superligaen i 5-måls-drama mod AC Horsens! Foto: Getty Images Grædende Niels Lodberg: "Det er en stor dag for ACH" Sen kandidat til årets mål af Jespersen!? Horsens holder fast i Superligaen! Highlights: Svinestreg sluttede nullerten mellem Horsens og Vendsyssel

Lasse Kryger fortæller til TV 2 Østjylland, at han tror på, at han og AC Horsens kan blive enige om at fortsætte samarbejdet.