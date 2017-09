Kvist: Næsten 90 minutters overkøring

Eriksens langskudsbrag smadrer Danmark på 4-0 Danmark i hopla! Jørgensen bag tredje mål mod Polen Eriksen leverer endnu en assist til en koldblodig Cornelius Kanonstart! Formstærke Thomas Delaney bringer Danmark foran Eriksen: Han får de der grimme gule kort! Hvem har fået flest gule kort på landsholdet? Kvist: Vi kommer relativt hurtigt til at se det, vi er vant til fra FCK Kvist har forventningsafstemt: "Det bliver ikke det samme som sidste år" Direkte rødt! Kasakhstan sender en farlig albue i hovedet på Kvist De nye landsholdshelte ser tilbage på deres minder fra '92 Foto: Lars Rønbøg / Getty Images Highlights: Danmark udspiller Polen og vinder stort Sådan reagerede Parken, da Bendtner kom ind

William Kvist erkender, at han godt kunne have fået et gult kort i 4-0-sejren over Polen, men den hårde linie var en nødvendighed, mener han.