Kyniske Atletico slog til mod Malaga

Highlights: Atletico vinder stensikkert over tamme Malaga! Highlights: Tidligere Brøndby-profils elegante lob ikke nok for Leganes! Highlights: Sørgelige Osasuna kan bare ikke vinde! Foto: Getty Images. Griezmann er bare vanvittig! Highlights: Griezmann med frisparksperle i Atletico-sejr!

Atletico Madrid måtte kæmpe for det, men formåede via stor kynisme at slå Malaga med 2-0. Tidligere på dagen Athletico Bilbao ude med 2-1 over Osasuna, imens Real Sociedad og Leganes delte i en 1-1-kamp.