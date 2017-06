Lasse Vigen så dansk karakter

Tydelig skuffet Lasse Vigen holder modet oppe Lasse Vigen: "Målsætningen er at tage guldet" Hvem er den bedste FIFA-spiller på U21-landsholdet? Foto: Getty Images Maxsø om sin clearing: Havde ikke set saksesparket komme Christian Nørgaard efter nederlaget: Vi kan godt være stolte Ærlig Frederik Holst: Vi må op på hesten Highlights: Italien sænker Danmark ved U21 EM med fantastisk saksespark

Lasse Vigen så et dansk hold vise karakter, men også mangle det sidste, for at få noget ud af kampen mod Italien.