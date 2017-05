Leicester vandt og sikrede overlevelsen

Highlights: Leicester tog sejren mod Watford! Albrighton lukker og slukker i Leicester! Mahrez straffer kæmpe forsvarsfejl - 2-0 til Leicester! Ndidi brager Leicester i front fra tæt hold! Foto: Michael Regan/Getty Images Highlights: Drømmedrøn sikrede Liverpool 3 point

De engelske mestre Leicester skulle helt hen til 35. runde for at blive sikre på overlevelsen i Premier League via en 3-0-sejr over Watford. Burnley og West Brom spillede 2-2.