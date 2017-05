Leipzig tog stort skridt mod sølvet

Highlight: Kæmpe målmandsbrøler da Leipzig slog Hertha Berlin med 1-4! Poulsen-assist efter gigantisk målmandsbrøler - se den her! Foto: Getty Images Highlights: Målræven Huntelaar header et point hjem til Schalke!

RB Leipzig tog lørdag aften et stort skridt mod en slutplacering som nummer to i Bundesligaen efter, at de på udebane besejrede Hertha Berlin med 4-1.