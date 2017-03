Lettet Bacca takker for støtten

Bacca på pletten! Sparker Milan i front Highlights: Bacca gled sejren til Milan! Glidende Bacca sender Milan i front på straffe! Highlights: Carlos Bacca slutter sin måltørke og sikrer Milan sejren Foto: Getty Images Highlights: Carlos Bacca med hovedrolle i Serie A-drama Dommerfejl? Chievo-spiller tildelt meget tyndt straffe

Milan-topscorer Carlos Bacca takker for støtten efter sine to mål i 3-1-sejren over Chievo lørdag.