Lettet Lyngby-helt har været frustreret

Highlights: Lyngby straffede FCN's defensive brølere! Ingvartsen med trøstemål - 2-1! Tvivlsomt straffe sender Lyngby på 2-0! Stor Maxsø-bommert fører til Lyngbys føringsmål Top 3: Weekendens bedste SU-SU-Superliga-mål! David Boysen taber fuldstændig hovedet! Kom helt tæt på den karismatiske David Boysen! Foto: Getty Images Highlights: Lyngby udstillede SønderjyskE-forsvaret med sjov scoring

David Boysen er meget lettet over sin afgørende scoring i Lyngbys meget vigtige 2-1-sejr over rivalerne fra FC Nordsjælland efter en for ham frustrerende periode.