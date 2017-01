Lokalråd godkender Chelseas stadionplaner

Foto: Getty Images Highlights: Chelsea spillede sig sikkert videre i FA Cuppen trods Terry-rødt Highlights: Chelsea spillede sig sikkert videre i FA Cuppen trods Terry-rødt Det ligner en sikker Chelsea-sejr! Willian til 3-0 2-0 Chelsea! Batshuayi viser skarphed trods manglende spilletid 1-0 Chelsea: Pedro smasker den op i krogen

Det lokale råd i den del af London, hvor Chelsea har hjemme, har godkendt klubbens planer om en udvidelse af Stamford Bridge. Dermed er man et skridt tættere på at kunne gå i gang med byggeriet af et stadion med plads til 60.000 tilskuere.