Lucas A: Kun top-præstationer tæller ved EM

Foto: Lars Rønbøg / Getty Images Stjernerne er væk! Men kan det være U21-Landsholdets fordel? Hvorfor kan det være svært at være afsted på landsholdslejr? Niels Frederiksen var glad og tilfreds efter Sverige-sejren Hjulsager om sin rolle: Jeg vil gerne tage initiativet Målscorer Nissen om sejren: Sindssygt dejligt at bryde ond spiral

Lucas Andersen er klar over, at Danmark som hold skal top-præstere for at gøre sig gældende ved U21-EM, men han har stor tro på, at danskerne har kvaliteterne til at gøre det.