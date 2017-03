Lukaku frustreret over manglende indkøb

Highlights: Everton rykker nærmere europæisk med sejr over West Brom! Highlights: To mål i overtiden da Kane knuste Everton! Her er eksperternes bud på fire mulige Zlatan-afløsere! Top 5: Lukakus lækre mål! Top 5: De bedste mål fra runde 24 i Premier League! Foto: Getty Images Top 5: Lækre mål fra runde 28 i Premier League!

Romelu Lukaku vil vinde trofæer i Everton - men det kræver, at klubben foretager indkøb af store spillere, og han ærgrer sig over, at det ikke allerede er sket. Mulighederne har nemlig været der, mener han.