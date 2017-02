Lukaku: Jeg vil ikke toppe for tidligt

Her er eksperternes bud på fire mulige Zlatan-afløsere! Top 5: Lukakus lækre mål! Top 5: De bedste mål fra runde 24 i Premier League! Highlights: Forrygende 9-mål-kamp mellem Everton og Bournemouth!! Alle elsker FA Cuppen! (Det skæveste fra 2015/16) Foto: Getty Images Highlights: Everton gjorde kål på Sunderland Daily Social: Carrolls superfan og Winks' overliggerskud!

Romelu Lukaku har ikke tænkt sig at toppe for tidligt. Han fokuserer på at blive bedre dag efter dag og ser ikke længere frem end til næste kamp.