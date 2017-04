Lykkelige Skive: Brandhof har et unikt drive

Foto: FC Midtjylland Rasmus Ankersen: "Jeg har hele tiden talt om table of justice!" Highlights: FCM dominderede totalt mod Sønderjyske! FCM scorer til 3-0! Glemmer efterfølgende at forsvare! Mønster-angreb af FCM - Hassan gør det til 2-0! Fyrtårnet Onuachu stanger FCM i front mod Sønderjyske!

Skive er lykkelige over at beholde Frederik Brandhof et halvt år mere, og sportschef Jesper Larsen spår den kommende FC Midtjylland-spiller en stor fremtid.