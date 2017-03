Lyngby dukkede Viborg på akrobatisk vis

Highlights: Lyngby lister 1-0-sejr hjem mod Viborg! Foto: Getty Images Kom helt tæt på den karismatiske David Boysen! David Nielsen: »Den nye turneringsstruktur er fuldstændig vild!« Highlights: Smukke scoringer i uafgjort topbrag på heden! Frisparksperle! Jakob Poulsen udligner Lyngbys føring

Et akrobatisk mål af Jeppe Brandrup sørgede for en 1-0-sejr til Lyngby over Viborg i Superligaen, og dermed er de kongeblå sikret en plads i top seks.