Målræven Aduriz matchvinder i sen sejr

Highlights: Aduriz sparkede tre point ind på Bilbao-kontoen! BANG! Emre Colak hamrer La Coruna i front! Foto: Getty Images Highlights: Komisk Messi-mål i sikker Barca-sejr! Highlights: To straffe og tre mål! Intens kamp mellem Bilbao og Gijon!

Aritz Aduriz scorede et sent matchvindermål for Athletic Bilbao, der dermed vente 0-1 til 2-1 mod Deportivo La Coruna.