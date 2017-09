Mads Mini lettet over otte ugers pause

Foto: Lars Rønbøg / Getty Images Highlights: To gange Marcondes sikrer FCN point Highlights: U21-drengene besejrede Litauen med tenniscifre Highlights: U21-drengene sejrede sikkert 3-0 over Færøerne

FC Nordsjællands Mads Mini Pedersen er lettet over, at hans skadespause ser ud til at blive på otte uger, da han havde frygtet en noget længere pause.