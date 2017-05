Mainz: Bengtsson ville være langt fra spilletid

Foto: Getty Images Highlights: Fantastisk rammer da FCK og BIF bragede sammen! Har Atalanta købt en Ferrari eller en Toyota? Vi bomber Corner med spørgsmål! Hørsholt om FCK-fremtid: "Vi har en udskiftning på vej" Får Cornelius og Zanka 12 for sæsonen? Vi uddeler guld-karakterer til FCK! Tømmer FCK profilerne hos FCN? Og ryger der nogle den anden vej?

Mainz meddeler, at et salg af Pierre Bengtsson til FC København var en optimal løsning for alle parter, da hans udsigt til spilletid i næste sæson var dårlig.