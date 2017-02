Manés to træffere sænkede Spurs

Highlights: Magiske Mané nedlagde Tottenham! Foto: Getty Images Daily Social: Citys bromance og spasmageren Carrick! Top 5: De bedste mål gennem tiderne fra Liverpool-Tottenham! Rivaliseringen er stor mellem Arsenal og Chelsea, men en klub er værre! Highlights: Det var på et hængende hår for Spurs!

Sadio Mané var på pletten for Liverpool to gange i første halvleg og han sikrede dermed Liverpool en 2-0-sejr over Tottenham.