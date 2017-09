Marcelo-karantæne reduceret til én dag

Foto: Getty Images Highlights: Real dummer sig og spiller 1-1 mod Levante Lucas Vázquez bringer balance i opgøret! 1-1 mellem Real og Levante Levante foran 1-0 mod Real efter langt indkast

Infoboks Real Sociedad - Real Madrid La Liga (17/09) NordicBet 4,60 4,45 1,67 Oddset 4,50 4,30 1,65

Spansk fodbolds appelinstans har besluttet at reducere, den straf Real Madrids Marcelo modtog efter det seneste opgør mod Levante. Han nøjes nu med én spilledags karantæne i stedet for to.