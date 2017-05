Marvin Pourie styrkede Randers´ EL-håb

Highlights: Pourié med superdrøn da Randers slog AaB! Highlights: Randers ydmyger OB med 4-0! OB falder fuldstændig sammen - Pourie gør det til 4-0 til Randers! Højdepunkter: OB trodsede alle odds og overlevede en time i undertal mod Randers FC Straffe eller ej? Tvivlsom dom og rødt kort til OB mod Randers FC Foto: Jan Christensen/Getty Images. Højdepunkter: AC Horsens fik oprejsning mod Randers FC Highlights: Skov sparkede sikkert Silkeborgs sejr i hus Highlight: Viborg redder sig et vigtigt point mod AaB til sidst Børstings langskudshug sender Viborg tættere på nedrykningen

Marvin Pourie sikrede med to mål Randers FC et fremragende udgangspunkt forud for returopgøret, da de i Aalborg besejrede AaB med 2-0.