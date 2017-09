Marxen: Kunne lige så godt klappe til den

Highlights: Randers smadrer AGF 4-1 og tager sæsonens første sejr Foto: Getty Images / Jan Christensen Superliga Backstage - Randers FC: afsnit 2 Ny teaser: Superliga Backstage - Randers FC: afsnit 2 Teaser: Superliga Backstage - Randers FC: afsnit 2

Erik Marxen jubler over Randers' 4-1-sejr over AGF. Han scorede selv på en flot flugter og forsvarsspilleren tænkte, at han lige så godt kunne klappe til den.