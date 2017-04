Mascherano: Juve er meget stærke hjemme

Foto: Getty Images Highlights: Dobbelt op på Higuain i sikker Juventus-sejr! Highlights: Neymar så rødt i kæmpe Barca-nedtur! Higuain bliver dobbelt målscorer mod Chievo! Dybala og Higuain slår til mod Chievo! Highlights: Suarez ekvilibristiske saksespark da Barca slagtede Sevilla!

Barcelonas Javier Mascherano forventer, at det kræver to gode kampe mod Juventus for at gå videre til semifinalen i Champions League.