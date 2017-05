Matchvinder Higuain jubler over vital sejr

Highlights: Juventus vinder rutine-sejr over Pescara! Highlights: Dobbelt op på Higuain i sikker Juventus-sejr! Higuain bliver dobbelt målscorer mod Chievo! Dybala og Higuain slår til mod Chievo! Highlights: Lækker Dybala-kasse da Juventus pryglede Palermo! Foto: Getty Images Highlights: Juventus troede de havde den... Men nej! Atalanta scorer igen - men i eget net! Highlights: Vild Bonucci-kasse i sikker Juve-sejr!

Juventus' Gonzalo Higuain jubler over sine to scoringer og sejren over Monaco, som sendte Juve tæt på finalen i Champions League.