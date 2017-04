Matic efter superhug: Kun mit næstbedste mål

Highlights: Matic-gudekasse da Chelsea spillede sig i FA Cup-finalen! Gudekasse fra Matic! Chelsea på 4-2! Hazard sender Chelsea i front - 3-2! Christian "Assist" Eriksen slår til igen - Alli udligner! Willian sender Chelsea foran på straffe - men skulle der fløjtes? Eriksen til Kane - og så har Spurs udlignet! Foto: Getty Images

Nemanja Matic scorede et drøn af et mål, da Chelsea spillede sig i FA Cup-finalen med en 4-2-sejr over Tottenham. Men ifølge midtbanespilleren er det kun det næstbedste han har scoret.