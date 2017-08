Matuidi om Juve: Bedre sent end aldrig

Foto: Juventus.com Highlights: Stensikker 3-0 sejr til Juventus mod Cagliari i sæsondebuten Higuain gør det til 3-0 mod Cagliari Den 39-årige keeper kan endnu! Buffon redder straffespark Dybala gør det til 2-0 for Juventus efter smukt opspil Mandzukic åbner Serie A-sæsonen med flot kasse

Blaise Matuidi er glad for sit skifte til Juventus. Selv bruger han udtrykket 'bedre sent end aldrig' til at beskrive skiftet.